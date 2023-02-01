السعودية اليوم / الملتقى السنوي الخامس لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير بجامعة الملك سعود



الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

عقدت وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير - اليوم- الملتقى السنوي الخامس لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير، بحضور عدد من قيادات الجامعة، تحت شعار (التحسين المستمر)، وذلك في قاعة الدرعية بمركز الجامعة.

وتضمَّن برنامج الملتقى عدداً من الموضوعات شملت " تسليم شهادات البرامج المعتمدة أكاديميًّا وطنيًّا ودوليًّا، حيث بلغ عددها 56 شهادة، بـ 14 كلية بالجامعة، إضافة إلى تكريم الوحدات المعتمدة بالجامعة؛ وهي عمادة تطوير المهارات والمدينة الطبية الجامعية، ومناقشة ثلاث أوراق عمل؛ هي: المعايير المطوّرة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي، قدمها المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد باشماخ، وقياس مخرجات التعلم في الجامعات

ويهدف الملتقى إلى دعم جهود وزارة التعليم لتحقيق أهدافها وفق رؤية السعودية 2030، ودعم جهود جامعة الملك سعود فيما يتعلق بالاعتماد الأكاديمي البرامجي والمؤسسي، وتعزيز جهود الجامعة للاستعداد لتجديد الاعتماد الأكاديمي المؤسسي بالعام 2024م، وزيادة التعاون وتبادل الخبرات بين جامعة الملك سعود والمؤسسات الأكاديمية المعنية بمجالات التخطيط والتطوير والجودة، والارتقاء بمعارف ومهارات الفئة المستهدفة من منسوبي ومنسوبات الجامعة، وتحفيز كليات الجامعة لمواصلة عملها لاستمرار تصدر الجامعة للجامعات السعودية في عدد البرامج المعتمدة أكاديمياً من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

// انتهى //

22:26ت م

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الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسعقدت وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير - اليوم- الملتقى السنوي الخامس لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير، بحضور عدد من قيادات الجامعة، تحت شعار (التحسين المستمر)، وذلك في قاعة الدرعية بمركز الجامعة.وتضمَّن برنامج الملتقى عدداً من الموضوعات شملت " تسليم شهادات البرامج المعتمدة أكاديميًّا وطنيًّا ودوليًّا، حيث بلغ عددها 56 شهادة، بـ 14 كلية بالجامعة، إضافة إلى تكريم الوحدات المعتمدة بالجامعة؛ وهي عمادة تطوير المهارات والمدينة الطبية الجامعية، ومناقشة ثلاث أوراق عمل؛ هي: المعايير المطوّرة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي، قدمها المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد باشماخ، وقياس مخرجات التعلم في الجامعات السعودية قدمها الدكتور عبدالله بن علي القاطع، المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس والتقويم، ومأسسة العمل المجتمعي قدمها كل من مستشارة نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتورة خلود العبد الكريم، و رئيس اللجنة الاستشارية لمكتب العلاقات المجتمعية الدكتور غُدير الشمري.ويهدف الملتقى إلى دعم جهود وزارة التعليم لتحقيق أهدافها وفق رؤية السعودية 2030، ودعم جهود جامعة الملك سعود فيما يتعلق بالاعتماد الأكاديمي البرامجي والمؤسسي، وتعزيز جهود الجامعة للاستعداد لتجديد الاعتماد الأكاديمي المؤسسي بالعام 2024م، وزيادة التعاون وتبادل الخبرات بين جامعة الملك سعود والمؤسسات الأكاديمية المعنية بمجالات التخطيط والتطوير والجودة، والارتقاء بمعارف ومهارات الفئة المستهدفة من منسوبي ومنسوبات الجامعة، وتحفيز كليات الجامعة لمواصلة عملها لاستمرار تصدر الجامعة للجامعات السعودية في عدد البرامج المعتمدة أكاديمياً من هيئة تقويم التعليم والتدريب.// انتهى //22:26ت م0224

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