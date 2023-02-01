السعودية اليوم / الهيئة الملكية بينبع تفوز بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية



القاهرة 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واس

فازت الهيئة الملكية بينبع "مركز التطوع بمدينة ينبع الصناعية" بجائزة قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية في مجال الصحة والرفاه والنظافة الصحية والمياه النظيفة.

جاء ذلك خلال احتفالية النسخة الرابعة للقلادة التي أقيمت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتسلم الجائزة مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بينبع غازي العتيبي.

وقال العتيبي -في تصريح لواس" عقب استلام الجائزة- إن فوز الهيئة بتلك الجائزة يأتي تقديراً لجهود مركز التطوع في مدينة ينبع في تبني الفرق التطوعية المتخصصة التي تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتتلخص في رؤية وطن طموح، ومجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر.

وأضاف: إن هدف المركز وفقاً لرؤية المملكة وهو الوصول إلى مليون متطوع حتى عام 2030، منوهاً بأنه تم تحقيق 70 % من هذا الهدف، وذلك بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله-.

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21:07ت م

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