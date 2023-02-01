السعودية اليوم / فوز 18 منظمة وشخصية عربية وعالمية بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي



القاهرة 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واس

فازت 18 منظمة وشخصية عربية وعالمية بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي في نسختها الرابعة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 90 ألف دولار في ستة مجالات هي: الصحة والبيئة والتعليم والثقافة والتمكين الاقتصادي والأمن الغذائي.

وجرى توزيع الجوائز خلال حفلٍ استضافته الجامعة العربية اليوم، ونظمه الاتحاد العربي للتطوع، ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، بالشراكة مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، والمعهد العربي للتخطيط والاتحاد من أجل المتوسط.

وأكدت الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير هيفاء أبو غزالة – في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني في الجامعة العربية المستشار خميس البوزيدي خلال الحفل – أن رعاية الجامعة العربية لحفل القلادة لعامها الرابع على التوالي يوضح مدى اهتمام الجامعة بمنظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل التطوعي والعاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

بدوره، هنأ الأمين العام لمؤسسة محمد بن فهد العالمية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري – في كلمته التي ألقاها نيابة عنه ممثل الأمين العام عبدالرحمن الدوسري – الفائزين بالجوائز على ما قدموه من مشاريع نوعية مبتكرة، مؤكداً أن المؤسسة من خلال طرحها لهذه القلادة أو غيرها من البرامج التنموية الإنسانية، تسير على النهج الذي تنتهجه المملكة العربية

وأعرب الأنصاري عن شكره لجامعة الدول العربية على رعايتها واستضافتها لهذا الحفل، لافتاً الانتباه إلى أن القلادة تهدف في المقام الأول إلى النهوض بأداء الأعمال التطوعية على المستوى العالمي.

كما عبر الأمين العام للمؤسسة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وسمو رئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز على الدعم الذي تلقاه المؤسسة للنهوض بالعمل الإنساني وتحقيق أهدافها.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن محمد بو هزاع في كلمته، إن القلادة نجحت خلال سنواتها الأربع في استقطاب 1685 مشاركة من المشاريع التطوعية من مختلف دول العالم، وتكريم 100 مشروع تطوعي، بمجموع جوائز بلغت 400 ألف دولار، مما يشير إلى حجم الانتشار الذي حققته هذه الجائزة، ودورها البارز في تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الأهلية والأفراد.

//انتهى//

20:27ت م

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القاهرة 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واسفازت 18 منظمة وشخصية عربية وعالمية بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي في نسختها الرابعة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 90 ألف دولار في ستة مجالات هي: الصحة والبيئة والتعليم والثقافة والتمكين الاقتصادي والأمن الغذائي.وجرى توزيع الجوائز خلال حفلٍ استضافته الجامعة العربية اليوم، ونظمه الاتحاد العربي للتطوع، ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، بالشراكة مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، والمعهد العربي للتخطيط والاتحاد من أجل المتوسط.وأكدت الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير هيفاء أبو غزالة – في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني في الجامعة العربية المستشار خميس البوزيدي خلال الحفل – أن رعاية الجامعة العربية لحفل القلادة لعامها الرابع على التوالي يوضح مدى اهتمام الجامعة بمنظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل التطوعي والعاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.بدوره، هنأ الأمين العام لمؤسسة محمد بن فهد العالمية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري – في كلمته التي ألقاها نيابة عنه ممثل الأمين العام عبدالرحمن الدوسري – الفائزين بالجوائز على ما قدموه من مشاريع نوعية مبتكرة، مؤكداً أن المؤسسة من خلال طرحها لهذه القلادة أو غيرها من البرامج التنموية الإنسانية، تسير على النهج الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية تجاه النهوض بالعمل الإنساني والخيري على مستوى العالم.وأعرب الأنصاري عن شكره لجامعة الدول العربية على رعايتها واستضافتها لهذا الحفل، لافتاً الانتباه إلى أن القلادة تهدف في المقام الأول إلى النهوض بأداء الأعمال التطوعية على المستوى العالمي.كما عبر الأمين العام للمؤسسة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وسمو رئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز على الدعم الذي تلقاه المؤسسة للنهوض بالعمل الإنساني وتحقيق أهدافها.من جانبه، قال رئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن محمد بو هزاع في كلمته، إن القلادة نجحت خلال سنواتها الأربع في استقطاب 1685 مشاركة من المشاريع التطوعية من مختلف دول العالم، وتكريم 100 مشروع تطوعي، بمجموع جوائز بلغت 400 ألف دولار، مما يشير إلى حجم الانتشار الذي حققته هذه الجائزة، ودورها البارز في تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الأهلية والأفراد.//انتهى//20:27ت م0207

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.