السعودية اليوم / الملتقى السادس للشبكة الأفريقية للتميز الطبي يبدأ أعماله في السودان



الخرطوم 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واس

بدأت في الخرطوم اليوم، فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال الملتقى السادس للشبكة الأفريقية للتميز الطبي الذي يستمر لمدة يومين تحت شعار "الصحة جسر للتواصل والسلام"، بمشاركة 14 دولة أفريقية، إضافة لعدد من المنظمات، بحضور وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم ورئيسة منظمة الطوارئ الطبية الطوعية روسيلا ميشو.

وعبر عضو مجلس السيادة السوداني الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لأعمال الملتقى عن تقديره للجهود التي تضطلع به الحكومة الإيطالية ومنظماتها الطوعية لتقديم الخدمات العلاجية والجراحية المجانية بمستويات رفيعة، عبر الشبكة الأفريقية للتميز الطبي، وتطبيق النموذج الأمثل في السودان، وعدد من الدول الأفريقية الأخرى مستشهداً بتجربة يوغندا.

وأشاد بمبادرة الطوارئ وبالحكومة الإيطالية لجهودها المقدرة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للسودان ولدول الجوار عبر مستشفى السلام بسوبا. وجدد التزام السودان بدعم الشبكة الأفريقية للتميز الطبي، داعياً لمزيد من التعاون من أجل تحسين النظام الصحي في أفريقيا، وتقديم خدمة طبية متميزة لتحسين حياة الشعوب ولتحقيق التنمية والسلام.

بدوره أشاد وزير الصحة السوداني د.هيثم محمدإبراهيم، بتجربة مستشفى السلام للقلب في الخرطوم الذي يمثل نموذجاً متميزاً لإنجازات الشبكة الأفريقية للتميز الطبي لما يقدمه من خدمات علاجية متخصصة في مجالات جراحة القلب والخدمات العلاجية للمرضى في السودان ودول الإقليم والعالم، ومساهمته في مجال التدريب والبحوث العلمية للأطباء والكوادر الطبية. مشيراً إلى أن السودان تستضيف الملتقى للمرة الثانية من بين ملتقياته الستة.

إلى ذلك عبرت رئيسة منظمة الطوارئ الطبية السودان روسيلا ميشو عن تقديرها للحكومة لاستضافة الملتقى، وأوضحت أن السودان تشهد مولد الشبكة الأفريقية للتميز الطبي، منذ عام 2008م.

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20:24ت م

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