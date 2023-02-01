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مودريتش يحسم موقفه من الانتقال إلى النصر السعودي

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محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول اقتراب النجم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، من الانضمام إلى صفوف النصر السعودي بالفترة القادمة.

مودريتش يحسم موقفه من مفاوضات النصر

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "آس" الإسبانية، على أن لوكا مودريتش، قد حسم موقفه النهائي من مفاوضات النصر معه للحصول على خدماته الصيف القادم.

وأكدت التقارير على أن إدارة نادي النصر، قدمت عرضًا رسميًا إلى النجم الكرواتي لوكا مودريتش، مقابل 60 مليون يورو اي ما يعادل 246 مليون ريال سعودي في الموسمين.

وأوضحت التقارير على أن لوكا مودريتش، قد رفض عرض نادي النصر، بشكل رسمي، وقام بإغلاق الباب أمام جميع العروض المقدمة إليه سواء من أو أمريكا.

ويواصل لوكا مودريتش العمل خلال الفترة الأخيرة بالتحدث مع إدارة نادي ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، من أجل تجديد عقده مع الفريق الملكي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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