شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاجئة فى موقف مودريتش من الإنضمام إلى النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة آس الإسبانية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، قام بإبلاغ مسئولي الفريق برغبته فى البقاء وعدم قبول عرض النصر المغري، بشرط الإتفاق معه على تجديد التعاقد بمقابل مادي أعلى مما يتقاضاه مع الفريق المدريدي فى عقده الحالي، والذي سينتهي بنهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد ينوي التحرك بشكل قوي من أجل اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، وعقد جلسات مطولة مع مودريتش للإستماع إلى شروطه الخاصة فى التعاقد الجديد.

حيث يرغب الجانب المدريدي إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، فى ظل إهتمام النصر المكثف بضم اللاعب، بجانب ضغط رونالدو المستمر على مودريتش من أجل الرحيل إلى دوري روشن فى الموسم المقبل.



أنشيلوتي يتحرك من اجل مودريتش

وفى سياق متصل، طالب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضرورة تجديد عقد مودريتش الحالي مع الريال لمدة موسما إضافيا، خاصة أن الفريق لم يبرم أي تعاقدات جديدة فى المرحلة الحالي، بجانب غموض الموقف النهائيل لصفقة النجم الإنجليزي جود بيلنجهام.



النصر يرفض الإستسلام بصفقة لوكا

وعلى الجانب الآخر، يرفض مسئولي النصر فكرة صرف النظر عن التعاقد مع مودريتش، لا سيما أن اللاعب سيمثل قيمة كبيرة للعالمي حال التعاقد معه، والنجاح فى الجمع به مع رونالدو داخل الدوري السعودي، ومن ثم فإن الفريق النصراوي لن يتوقف عن إغراءاته للاعب.