جامعة الأميرة نورة تُنظّم البرنامج التأهيلي لسنة الامتياز

وهدف البرنامج إلى التعريف بسنة الامتياز، والقوانين التي تحكمها مع إبراز الحقوق والواجبات والمتطلبات لها، وإرشاد الطالبات لاختيار التخصص الإكلينيكي الاختياري، وأهم المراكز التدريبية لكل تخصص عبر الاطلاع على ماهية كل تخصص، ومواكبته وأهميته للحياة المجتمعية.
وتضمّن البرنامج (21) محاضرة تفاعلية افتراضية، منها: (البرامج التدريبية بعد التخرج، دراسة الماجستير والتخصصات المتاحة، كيف أكون طبيب أكاديمي؟، نبذة عن اختبار هيئة التخصصات الصحية، نبذة عن تخصص طب الجلدية، نبذة عن تخصص طب الباطنة، نبذة عن تخصص طب الجراحة العام، نبذة عن تخصص جراحة الأنف والأذن والحنجرة، نبذة عن تخصص طب الأسرة، نبذة عن تخصص الجراحة التجميلية).
وأوضح البرنامج من خلال النشاط التدريبي، كيفية الالتحاق ببرامج التعليم الطبي، والماجستير، والتدريب المحلي والدولي، من خلال تقديم الدعم والتوجيه والاستشارات المهنيّة من زملاء واستشاريين في التخصصات المطلوبة نفسها.
ويأتي هذا البرنامج الذي عملت عليه الكلية، متسقًا مع أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال تقديم تعليم يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وإنتاج مخرجات تنافسية رائدة في المجالات العلميّة والعمليّة، وتأهيل الطالبة ودعمها لتكون مواطنة قادرة على خدمة دوت الخليج، والمساهمة بفاعلية في الحراك التنموي.
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