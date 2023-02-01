أمير مكة يُكرّم متقاعدي الإمارة

شهد مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم، الحفل السنوي لتكريم المتقاعدين من منسوبي الإمارة، كما دشّن عددًا من البرامج الرامية للتحول الرقمي وتطوير البنى التحتية، من بينها نظام تقييم الأداء الوظيفي، ونظام تمكين الكفاءات، ونظام متابعة التشكيلات الوظيفية، وخدمة استبيان إستراتيجية الإمارة، ونظام قضايا الشؤون القانونية، وخدمة إفادات الشؤون القانونية، وخدمة نماذج تفقد المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وألقى وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني كلمة شكر فيها أمير المنطقة رعاية الحفل وتكريم المتقاعدين، مثمنًا ماقدموه خلال فترة عملهم، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة.