السعودية اليوم / البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعيد فتح طريق "عيهفت" في سقطرى



سقطرى 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

أعاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فتح طريق "عيهفت" في محافظة سقطرى، حيث تعرض الطريق لضرر جراء المنخفض الجوي الأخير على المحافظة، وذلك عبر تسخير مختلف الآليات والمعدات الثقيلة، بالتنسيق مع السلطة المحلية في سقطرى.

وتابع سير الأعمال محافظ محافظة سقطرى المهندس رأفت الثقلي, ووكيل المحافظة العميد ركن صالح علي سعد السقطري، ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة عبدالسلام المجمحي، ومنسق العمليات التنفيذي في مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في سقطرى سامي الحربي، وعددًا من مهندسي مكتب البرنامج في المحافظة.

وتُعد منطقة عيهفت من المناطق المهمة في المحافظة باعتبارها شريان حياة للعديد من القرى والمناطق المترامية الأطراف في الشريط الساحلي للجزيرة، وكذلك في تزويد المواطنين بمياه الشرب من منابع وادي عيفهت، كما أنها منطقة مهمة سياحيًا.

وتسبب المنخفض الجوي الأخير في محافظة سقطرى بانقطاع خدمات شبكة المياه عن 9500 نسمة, موزعين على 15 حيًا ومنطقة سكانية، وذلك منذ أواخر شهر ديسمبر 2022م، جراء السيول التي جرفت أنابيب المياه على ضفاف الطريق، مما تسبب في أضرار بشبكة المياه والطرق المؤدية إلى منابع وادي عيهفت، وشكّل عائقًا كبيرًا أمام أهالي المنطقة والزوار.

وثمّن أهالي قرى منطقة عيهفت دور المملكة العربية

يُذكر أنّ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن, قدم (224) مشروعًا ومبادرة تنموية, نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للشعب اليمني في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التنموية.

// انتهى //

19:48ت م

0200



سقطرى 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأعاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فتح طريق "عيهفت" في محافظة سقطرى، حيث تعرض الطريق لضرر جراء المنخفض الجوي الأخير على المحافظة، وذلك عبر تسخير مختلف الآليات والمعدات الثقيلة، بالتنسيق مع السلطة المحلية في سقطرى.وتابع سير الأعمال محافظ محافظة سقطرى المهندس رأفت الثقلي, ووكيل المحافظة العميد ركن صالح علي سعد السقطري، ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة عبدالسلام المجمحي، ومنسق العمليات التنفيذي في مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في سقطرى سامي الحربي، وعددًا من مهندسي مكتب البرنامج في المحافظة.وتُعد منطقة عيهفت من المناطق المهمة في المحافظة باعتبارها شريان حياة للعديد من القرى والمناطق المترامية الأطراف في الشريط الساحلي للجزيرة، وكذلك في تزويد المواطنين بمياه الشرب من منابع وادي عيفهت، كما أنها منطقة مهمة سياحيًا.وتسبب المنخفض الجوي الأخير في محافظة سقطرى بانقطاع خدمات شبكة المياه عن 9500 نسمة, موزعين على 15 حيًا ومنطقة سكانية، وذلك منذ أواخر شهر ديسمبر 2022م، جراء السيول التي جرفت أنابيب المياه على ضفاف الطريق، مما تسبب في أضرار بشبكة المياه والطرق المؤدية إلى منابع وادي عيهفت، وشكّل عائقًا كبيرًا أمام أهالي المنطقة والزوار.وثمّن أهالي قرى منطقة عيهفت دور المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة سقطرى في تحسين الحياة اليومية من خلال مشاريعه ومبادراته التنموية.يُذكر أنّ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن, قدم (224) مشروعًا ومبادرة تنموية, نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للشعب اليمني في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التنموية.// انتهى //19:48ت م0200

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعيد فتح طريق "عيهفت" في سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.