السعودية اليوم / سفير المملكة لدى النيجر يلتقي رئيس غرفة التجارة والصناعة



نيامي 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، اليوم, معالي رئيس غرفة التجارة والصناعة بالنيجر موسى سيدي محمد.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

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19:36ت م

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