السعودية اليوم / وزارة الدفاع تُطلق مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية



الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

أطلقت وزارة الدفاع، مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية، الذي يُعنى بقيادة وتوجيه الأبحاث المتعلقة بالسياسات والإستراتيجيات الدفاعية، وإدارة التعاون مع مراكز الأبحاث المحلية والإقليمية والدولية.

ويُعد مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية، أحد مبادرات برنامج تطوير وزارة الدفاع، لتعزيز القدرات الرئيسية لوكالة الوزارة للشؤون الإستراتيجية ممثلةً في الإدارة العامة للسياسات والإستراتيجيات.

وفي بداية حفل إطلاق المركز، الذي حضره أصحاب المعالي من قيادات الوزارة، عُرضت كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، أكد فيها أهمية دور مراكز الفكر في دعم وترشيد عملية صناعة القرار، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع بادرت من خلال مبادرات التطوير القائمة بتأسيس مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية لدعم عملية تطوير السياسات والإستراتيجيات الدفاعية.

ودعا سموه منسوبي الوزارة إلى المشاركة الفعالة في دعم الأنشطة البحثية وإثراء المحتوى المعرفي والتعاون مع المركز لتحقيق الأهداف المرجوة منه؛ لخدمة الوطن وحماية مقدساته ومكتسباته وأراضيه، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

إلى ذلك، أكد المدير العام للإدارة العامة للسياسات والإستراتيجيات في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية الحسن الحفظي، أن المركز يسعى إلى دعم عملية إعداد وصياغة السياسات والإستراتيجيات الدفاعية، واستشراف ومتابعة تطورات المشهد الإستراتيجي الدفاعي، إضافة إلى توجيه الدراسات والأبحاث الإستراتيجية ذات الصلة بالمشهد الدفاعي، والبحث والتحليل للقضايا الإستراتيجية الدفاعية ذات الأهمية للمملكة.

وبيّن أن مبادرة تأسيس المركز، تعد إحدى مبادرات تأسيس الإدارة العامة للسياسات والإستراتيجيات في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية، مشيراً إلى أن مرحلة بناء وتـأسيس المركز استغرقت عامًا كاملًا، بذلت خلاله جهوداً كبيرة مع برنامج تطوير الوزارة، والشركة الاستشارية العالمية القائمة على المبادرة، وبالتعاون مع أصحاب المصلحة لإنجازها، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

بعد ذلك، قدَّم مدير مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية العميد الركن فهد العتيبي، لمحة عن المركز، تناول فيها المهمة الرئيسية له والمتمثلة في إعداد وتطوير الأبحاث المعنية بالسياسات والإستراتيجيات الدفاعية، وإدارة التعاون مع مراكز الأبحاث المحلية والدولية.

واستعرض أهداف المركز الإستراتيجية، وهي: إحراز موقع ريادي على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال الأبحاث الإستراتيجية الدفاعية، وتحسين عملية تطوير السياسات والإستراتيجيات الدفاعية في المملكة، وزيادة الوعي بالأهداف الإستراتيجية والقضايا المهمة للمملكة، فيما تتمثل أدوار المركز ومسؤولياته في إعداد وإصدار المنشورات الدفاعية بشكل دوري، وإعداد التقارير الإستراتيجية وتوجيه الأنشطة البحثية المتصلة بالمشهد الدفاعي، وتشجيع وتعزيز النقاشات حول الموضوعات ذات الصلة بالدفاع، وجمع وتحليل وتقييم نتائج الدراسات والرؤى الإستراتيجية في وثائق مصاغة لدعم اتخاذ القرار، إضافة إلى تمثيل وزارة الدفاع في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالدفاع، والتعاون مع مراكز الأبحاث الدولية والمؤسسات الأكاديمية.

ثم ألقى معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، كلمة أكد فيها أهمية مراكز الفكر ودورها في صناعة الأفكار واستشراف المستقبل ووضع التصورات والخطط المناسبة لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة في العالم.

وأشار إلى أن إنشاء مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية يعكس الرؤية الطموحة التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- في أن تكون وزارة الدفاع مؤسسة حديثة، تمتلك قوات عسكرية محترفة ومشتركة، تحمي أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي، وتقود التحالفات وتشارك بها بكل جدارة واقتدار.

وبين معاليه أن مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية الذي يحظى بدعم ومتابعة من سمو وزير الدفاع، يدعم عملية تطوير السياسات والإستراتيجيات الدفاعية من خلال التقييم المستمر للبيئة الإستراتيجية واستشراف تحولاتها الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المملكة بالتركيز في ذلك على الجانب الأمني والدفاعي، وإعداد التقارير الإستراتيجية وتوجيه الأنشطة البحثية والتجهيز والمشاركة في الملتقيات الفكرية الدولية المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني ومتابعة مخرجاتها.

حضر حفل إطلاق مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومعالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد العمرو، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد عسيري، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد.

// انتهى //

19:25ت م

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الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأطلقت وزارة الدفاع، مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية، الذي يُعنى بقيادة وتوجيه الأبحاث المتعلقة بالسياسات والإستراتيجيات الدفاعية، وإدارة التعاون مع مراكز الأبحاث المحلية والإقليمية والدولية.ويُعد مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية، أحد مبادرات برنامج تطوير وزارة الدفاع، لتعزيز القدرات الرئيسية لوكالة الوزارة للشؤون الإستراتيجية ممثلةً في الإدارة العامة للسياسات والإستراتيجيات.وفي بداية حفل إطلاق المركز، الذي حضره أصحاب المعالي من قيادات الوزارة، عُرضت كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، أكد فيها أهمية دور مراكز الفكر في دعم وترشيد عملية صناعة القرار، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع بادرت من خلال مبادرات التطوير القائمة بتأسيس مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية لدعم عملية تطوير السياسات والإستراتيجيات الدفاعية.ودعا سموه منسوبي الوزارة إلى المشاركة الفعالة في دعم الأنشطة البحثية وإثراء المحتوى المعرفي والتعاون مع المركز لتحقيق الأهداف المرجوة منه؛ لخدمة الوطن وحماية مقدساته ومكتسباته وأراضيه، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.إلى ذلك، أكد المدير العام للإدارة العامة للسياسات والإستراتيجيات في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية الحسن الحفظي، أن المركز يسعى إلى دعم عملية إعداد وصياغة السياسات والإستراتيجيات الدفاعية، واستشراف ومتابعة تطورات المشهد الإستراتيجي الدفاعي، إضافة إلى توجيه الدراسات والأبحاث الإستراتيجية ذات الصلة بالمشهد الدفاعي، والبحث والتحليل للقضايا الإستراتيجية الدفاعية ذات الأهمية للمملكة.وبيّن أن مبادرة تأسيس المركز، تعد إحدى مبادرات تأسيس الإدارة العامة للسياسات والإستراتيجيات في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية، مشيراً إلى أن مرحلة بناء وتـأسيس المركز استغرقت عامًا كاملًا، بذلت خلاله جهوداً كبيرة مع برنامج تطوير الوزارة، والشركة الاستشارية العالمية القائمة على المبادرة، وبالتعاون مع أصحاب المصلحة لإنجازها، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.بعد ذلك، قدَّم مدير مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية العميد الركن فهد العتيبي، لمحة عن المركز، تناول فيها المهمة الرئيسية له والمتمثلة في إعداد وتطوير الأبحاث المعنية بالسياسات والإستراتيجيات الدفاعية، وإدارة التعاون مع مراكز الأبحاث المحلية والدولية.واستعرض أهداف المركز الإستراتيجية، وهي: إحراز موقع ريادي على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال الأبحاث الإستراتيجية الدفاعية، وتحسين عملية تطوير السياسات والإستراتيجيات الدفاعية في المملكة، وزيادة الوعي بالأهداف الإستراتيجية والقضايا المهمة للمملكة، فيما تتمثل أدوار المركز ومسؤولياته في إعداد وإصدار المنشورات الدفاعية بشكل دوري، وإعداد التقارير الإستراتيجية وتوجيه الأنشطة البحثية المتصلة بالمشهد الدفاعي، وتشجيع وتعزيز النقاشات حول الموضوعات ذات الصلة بالدفاع، وجمع وتحليل وتقييم نتائج الدراسات والرؤى الإستراتيجية في وثائق مصاغة لدعم اتخاذ القرار، إضافة إلى تمثيل وزارة الدفاع في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالدفاع، والتعاون مع مراكز الأبحاث الدولية والمؤسسات الأكاديمية.ثم ألقى معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، كلمة أكد فيها أهمية مراكز الفكر ودورها في صناعة الأفكار واستشراف المستقبل ووضع التصورات والخطط المناسبة لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة في العالم.وأشار إلى أن إنشاء مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية يعكس الرؤية الطموحة التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- في أن تكون وزارة الدفاع مؤسسة حديثة، تمتلك قوات عسكرية محترفة ومشتركة، تحمي أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي، وتقود التحالفات وتشارك بها بكل جدارة واقتدار.وبين معاليه أن مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية الذي يحظى بدعم ومتابعة من سمو وزير الدفاع، يدعم عملية تطوير السياسات والإستراتيجيات الدفاعية من خلال التقييم المستمر للبيئة الإستراتيجية واستشراف تحولاتها الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المملكة بالتركيز في ذلك على الجانب الأمني والدفاعي، وإعداد التقارير الإستراتيجية وتوجيه الأنشطة البحثية والتجهيز والمشاركة في الملتقيات الفكرية الدولية المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني ومتابعة مخرجاتها.حضر حفل إطلاق مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومعالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد العمرو، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد عسيري، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد.// انتهى //19:25ت م0194

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