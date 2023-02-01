السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تحتفي بتخريج الدفعتين الثالثة والرابعة من "دبلوم القيادة الأكاديمية "



جدة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

احتفت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم، بتخريج الدفعتين الثالثة والرابعة من دبلوم القيادة الأكاديمية لرؤساء ومشرفات الأقسام العلمية، وكرّمت 10 أقسام علمية فازت بجائزة رئيس الجامعة للقسم العلمي المتميز في دورتها الحالية، وذلك بحضور رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم, في قاعة الملك فهد للبحوث الطبية، بحضور نواب الجامعة وعمداء الكليات.

وقالت الدكتورة النعم: "نحتفل اليوم بتخريج 137 رئيساً ومشرفة قسم من خريجي الدبلوم للعام الجامعي 1444هـ من رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية من جامعة الملك عبدالعزيز، وبمشاركة 300 أكاديمي وأكاديمية من جامعات سعودية من مختلف مناطق المملكة، متمنية للمشاركين التوفيق والتميز ونقل المعرفة والمهارة لميادين العمل والعطاء لجامعاتهم ووطنهم.

ويأتي الدبلوم ضمن حزمة مبادرات يتبناها ملتقـى رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية منذ أربعة أعوام، وأحد ثمراته دبلوم القيادة الأكاديمية لإعداد رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية بالشراكة الإستراتيجية بين الملتقى ومركز تطوير التعليم الجامعي، بغية تطوير دورهـم الأساسي والمحـوري المنعكـس علـى الأداء المؤسسي، والتعـاون علـى معرفـة التحديات والصعوبات التي تواجه القيادات، وابتكار الحلول الإبداعية استشرافاً للمستقبل ودفعاً لعملية التطور المنشود.

// انتهى //

18:34ت م

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