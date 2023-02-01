سياسي / سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي



الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية

// انتهى //

17:46ت م

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الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه.وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.// انتهى //17:46ت م0171

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