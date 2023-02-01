شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حاسم من فيريرا على عودته لقيادة الزمالك فى الفترة المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية قريبة من المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك المصري، أن المدرب قد استقر على العودة لتدريب الفريق بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة، بعدما أن تمت إقالة المدرب خلال مطلع الأسبوع الماضي فقط.

وأفادت التقارير أن أسامة نبيه المدير الفني الحالي للزمالك، سيعود للعمل كمدرب مساعد للفريق، حال تولي فيريرا القيادة الفنية للفارس الأبيض، حيث من المتوقع أن يعود المدرب البرتغالي لإستكمال مسيرته مع الفريق بعد مباراة فاركو القادمة فى الدوري المحلي.



أسباب عودة فيريرا المفاجئة للزمالك

وتعد أحد أبرز الأسباب التى ستساعد بشكل كبير فى عودة فيريرا على رأس القيادة الفنية للزمالك، هو الشرط الجزائي فى عقد المدرب وعدم قدرة إدارة الفريق الأبيض على سداد قيمة الشرط الجزائي الخاصة بالمدرب.

ومن ثم فإن المدرب سيكمل تعاقده القديم مع الفارس الأبيض والذي يمتد لنهاية الموسم الجاري تجنبا لهذا السيناريو، والذي قد يعرض الزمالك لخصم العديد من النقاط حال تقدم المدرب البرتغالي بشكوي رسمية فى إدارة الفريق الأبيض.



موقف نبيه من عودة فيريرا للزمالك

ومن جانبه، أبدي أسامة نبيه المدرب الحالي المؤقت للفارس الأبيض على موافقته على قرار عوظة فيريرا والعمل معه كمدرب مساعد، يأتي ذلك على الرغم أنه قام بالإعتذار عن تلك المهمة فى فترة سابقة، بعد خلاف كبير مع المدرب البرتغالي.