انطلاق مسابقة الصيد المستدام في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

انطلقت اليوم فعاليات مسابقة «الصيد المستدام» والتي تنظمها هئية تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بمحمية الصيد المستدام، بمشاركة 600 مشارك، موزعين على 10 فرق، يتنافسون على الفوز بالمسابقة.

واستقبلت المحمية مساء الثلاثاء المشاركين في المسابقة، وقدمت لهم شرحا تفصيلا بشأن الالتزامات المترتبة في المشاركة في مسابقة الصيد، التي تسعى من خلالها المحمية من المحافظة على الحياة الفطرية، وتحقيق فرص اقتصادية وتطوير الفرص التنموية للمجتمع المحلي، إضافة إلى تطوير المنتج السياحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، كذلك ممارسة الصيد المنظم بأعداد محددة، والحد من الصيد غير القانوني من خلال توفير بدائل مستدامة، وتقليل الأثر على الحيوانات البرية في الطبيعة، وإحياء الموروث الشعبي.

وأكدت المحمية على منع استخدام الأسلحة بشتى أنواعها داخل نطاق المحمية ومنع استخدام أجهزة نداء الطيور "الصوايات" أو الفخ المخصص لصيد الأرنب أو أشباك الصيد، والالتزام بوسائل الصيد المصرح بها ، والتزام المشارك بالعدد اليومي المسموح صيد من طائر الحبارى.

ومنعت المحمية إشعال النار أو الاحتطاب أو اصطحاب الحيوانات البرية داخل المحمية، ومنع رمي المخلفات والالتزام بقيادة المركبات داخل المسارات المحددة ومنع القيادة في المحمية في الأحوال الجوية " الضباب _ الغبار الحاجب للرؤية".

وأشارت المحمية إلى أن إدارة عملية الصيد داخل المحمية تستقبل المشاركين في خيمة الاستقبال للتسجيل، ويتم تخصيص مرشد لكل مجموعة والتنسيق معه بتحديد موعد انطلاق الصيد، وعلى المجموعة تزويد المرشد برقم الحجل الحبارى أو الحجل بعد عملية الصيد.

وحددت المحمية آلية التقييم في المسابقة بناء على المعايير التي يتم عليها في احتساب النقاط منها ثقافة الصقارين وهي "المحافظة على نظافة المحمية أو المشاركة في تنظيف المكان 25 %" و" أجمل مقطع فيديو للهدد 25%" و "المشاركة والتفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي 25%"، و"التقيد بشروط والتزامات المسابقة 25%"، ويكون مجموعات الدرجات 100 درجة.

وحددت المحمية جوائز المسابقة، المركز الأول درع ذهبي، والمركز الثاني درع فضي، والمركز الثالث درع برونزي.

يذكر أن محمية الشمال للصيد المستدام تبعد "265" كيلومترا عن منطقة حائل وتقع على مساحة 2000 كيلومتر مربع شمال شرق المملكة؛ وتعدّ الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية.