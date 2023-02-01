السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يستقبل أمناء مجالس شباب المناطق



حائل 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة بمكتبه اليوم أمناء ‏مجالس شباب المناطق بمناسبة عقد الاجتماع الأول لأمناء المجالس بمشاركة ممثلي وزارة ‏الداخلية.

وأشاد سموه بدور مجالس شباب المناطق في تمكين الشباب من خلال رؤية المملكة 2030, منوهاً بدعم القيادة وحرص ومتابعة سمو وزير الداخلية.

وأكّد أهمية مثل هذه الاجتماعات في تنسيق ‏العمل بين المجالس الشبابية للتعرف على التجارب المميزة ومعالجة التحديات التي قد تواجه أفكار وتطلعات الشباب, متمنياً أن تتكلل مساعي الجميع بالتوفيق.

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16:55ت م

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