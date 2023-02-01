السعودية اليوم / سمو أمير مكة المكرمة يُكرّم متقاعدي الإمارة



جدة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، الحفل السنوي لتكريم المتقاعدين من منسوبي الإمارة، كما دشّن عددًا من البرامج الرامية للتحول الرقمي وتطوير البنى التحتية، من بينها نظام تقييم الأداء الوظيفي، ونظام تمكين الكفاءات، ونظام متابعة التشكيلات الوظيفية، وخدمة استبيان إستراتيجية الإمارة، ونظام قضايا الشؤون القانونية، وخدمة إفادات الشؤون القانونية، وخدمة نماذج تفقد المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وألقى معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني كلمة شكر فيها سمو أمير المنطقة رعاية الحفل وتكريم المتقاعدين، مثمنًا ماقدموه خلال فترة عملهم، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة.

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16:54ت م

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