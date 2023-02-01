السعودية اليوم / بحث تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون وفرنسا



الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز حمد العويشق اليوم، مع مديرة قسم أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن غيغان.

وناقشا خلال الاجتماع الذي عُقد -عبر الاتصال المرئي- آليات تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون وجمهورية فرنسا من خلال مشروع خطة العمل للشراكة الإستراتيجية بين الجانبين للفترة (2023 -2028م).

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16:41ت م

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