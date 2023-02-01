السعودية اليوم / انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من اجل الصالح العام في جنيف



جنيف 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

تنعقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي والروبوتات في جنيف يومي 6 و 7 يوليو القادم، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، ويشارك فيها مبتكرو الذكاء الاصطناعي وابداعاتهم عالية التقنية وقادة العمل الانساني، في احدث اصدار من القمة العالمية التي تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع التنمية المستدامة، وتوضيح استخدامات التقنيات الجديدة من اجل الصالح العام، مثل مكافحة ازمة التغير المناخي وتعزيز الاستجابة الانسانية .

وستضم القمة ثمانية روبوتات اجتماعية تشبه الانسان واكثر من 20 روبوتا متخصصا، يتم تجميعهم لاول مرة في مكان واحد، وستعرض قدراتها التي تتراوح ما بين اطفاء الحرائق وتقديم الرعاية الصحية والزراعة بشكل مستدام .

وقالت الامينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوجدان مارتن، انه من مصلحتنا ان نتمكن من تشكيل الذكاء الاصطناعي اسرع مما سيشكلنا، وان هذه القمة ستضم اصواتا رائدة تبرهن على ضمان ان يكون الذكاء الاصطناعي حافزا قويا للتقدم في السباق لانقاذ اهداف التنمية المستدامة .

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16:25ت م

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