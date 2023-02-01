السعودية اليوم / زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب الفلبين



جنرال سانتوس 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 6 درجات اليوم مناطق جنوب الفلبين، ما دفع بالسلطات المحلية للتحذير من هزات ارتدادية.

وأفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن الزلزال وقع بالقرب من منطقة مونكايو بإقليم دافاو دي أورو في جزيرة مينداناو، ولم يتمّ الإبلاغ عن أي أضرار كبيرة حتى الآن.

وتشهد الفلبين باستمرار زلازل بسبب وقوعها على "حزام النار"، وهو قوس النشاط الزلزالي المكثف الذي يحيط بالمحيط الهادئ عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.

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16:21ت م

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