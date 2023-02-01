السعودية اليوم / ورشة "تحديد الاحتياجات التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية" بتعليم القصيم



بريدة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

افتتح مدير عام تعليم منطقة القصيم محمد الفريح , اليوم, ورشة عمل بعنوان "تحديد الاحتياجات التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية في ضوء نتائج اختبارات الرخص المهنية للمعلمين"، التي تنظمها الإدارة العامة للإيفاد بوزارة التعليم، بالتعاون مع هيئة تقوم التعليم والتدريب.

وتستضيف إدارة تعليم القصيم الورشة لمدة يومين بمشاركة مدير عام الإدارة العامة للقياس والاختبارات بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور عبدالله السعدوي، ومدير الاختبارات المهنية بالهيئة الدكتور مشعان الحربي، ومستشار القياس والاختبارات الدكتور فاطمة الجعفري، و80 مشرفًا ومشرفة يمثلون الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، وإدارات تعليم محافظات عنيزة والرس والمذنب والبكيرية ، في تخصصات اللغة العربية والرياضيات والعلوم.

وبدأت فعاليات الورشة بتقديم لمدير إدارة الاحتياج بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم فاطمة المزيني، ثم توالت جلسات اللقاء لليوم الأول باستعراض نظام الرخص المهنية للمعلمين، وتحليل الاحتياجات التدريبية، ونتائج المعلمين على مكونات الاختبار العام، ومحتوى المعايير، وتصميم البرامج التدريبية.

// انتهى //

16:10ت م

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