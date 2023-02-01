السعودية اليوم / هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تشارك في ملتقى التوظيف الأول لجامعة تبوك



تبوك 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

تشارك هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في ملتقى التوظيف الأول لجامعة تبوك المُقامة فعالياتة حالياً في مقر الجامعة وتستمر إلى غدٍ، والذي يستهدف حديثي التخرج والباحثين عن عمل.

ويأتي الهدف من مشاركة الهيئة تعزيزا للمسؤولية الاجتماعية وسعياً لتحقيق المستهدفات التنموية لرؤية المملكة 2030، وذلك بطرح عددٍ من الفرص الوظيفية لاستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة بما يتناسب مع احتياجات العمل الحالية والمستقبلية للهيئة.

يذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعمل على دعم الرفاهية المستدامة للمجتمعات المحلية وتقدم حزمة من المبادرات المجتمعية تماشياً مع أهداف الهيئة ورؤيتها.

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16:08ت م

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