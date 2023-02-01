السعودية اليوم / مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون يستقبل الملحق الإقليمي لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية بمنطقة الخليج



الدوحة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

استقبل مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد عيسى سعيد زايد الكواري، بمقر المركز بالدوحة، اليوم, الملحق الإقليمي لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية بمنطقة الخليج العربي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بدولة الإمارات العربية المتحدة جاريد باتي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء تم بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات الأمنية والتخصصية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة المخدرات والجرائم ذات الصلة، فيما ثمن الوفد الزائر تعاون المركز في مجال تبادل المعلومات والتي كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيدين بجهود المركز المميزة في مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية.

وقدم المركز عرضاً تعريفياً عن دور مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستويين الإقليمي والدولي بجانب الإستراتيجية التي ينتهجها في السنوات الأخيرة لمكافحة المخدرات، والتي أثمرت عن نجاحات نوعية وإحباط العديد من المحاولات لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأوضح العميد الكواري, أن اللقاء جاء في إطار ما يسعى إليه المركز لتعزيز التعاون والتنسيق ومد جسور التواصل مع أجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة المخدرات والمراكز الإقليمية والدولية النظيرة، بهدف إيجاد شبكة دولية موحدة لمكافحة المخدرات تضم جميع المراكز الدولية المتخصصة في تبادل المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومراقبة السلائف الكيميائية.

كما شدد الجانبان على ضرورة التعاون المشترك بجانب إنشاء نقاط تواصل في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية ذات الصلة للحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية العابرة للحدود بجانب الرقابة على السلائف الكيميائية.

من جانبه, أكد جاريد باتي أهمية زيارته لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون إلى ضرورة التعاون مع المراكز النظيرة ذات الثقل الدولي، بجانب ما لمسه من اهتمام المركز بضرورة إيجاد شبكة دولية موحدة لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وكونه عضواً فاعلاً في العديد من التكتلات الدولية.

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16:06ت م

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