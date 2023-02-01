السعودية اليوم / جامعة جازان توقع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات الصناعات الدوائية



جيزان 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

وقّعت جامعة جازان ممثلة في كلية الصيدلة , اليوم، مذكرة تفاهم مع إحدى شركات الصناعات الدوائية، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المكلّف الدكتور محمد عريشي.

وتهدف الاتفاقية لتوفير فرص التدريب والتطوير، والتعاون في الأنشطة العلمية والبحثية، والخدمة المجتمعية والتعاون في مجال استقطاب المتميزين من طلبة الجامعة.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن سعي الجامعة لتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص، وتقديم تعليم صيدلاني عالي الجودة لبناء مهنيين أكفاء وماهرين، وإنتاج أبحاث علمية ذات جودة عالية في مجالات الأدوية.

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16:04ت م

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