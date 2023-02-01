السعودية اليوم / سمو محافظ الخرج يرأس اجتماع اللجنة الأمنية الفرعية الدائمة



الخرج 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج, اليوم, اجتماع اللجنة الأمنية الفرعية الدائمة بمحافظة الخرج, وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

ونوه سمو المحافط في ختام الاجتماع إلى ضرورة مضاعفة الجهود التي تقدمها كافة الجهات الأمنية بالمحافظة، وعمل الخطط الاستباقيه لحفظ الأمن، وخدمة المواطن والمقيم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

// انتهى //

15:56ت م

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