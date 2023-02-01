السعودية اليوم / سمو أمير حائل يطلق أعمال الاجتماع الأول لأمناء مجالس شباب المناطق



حائل 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمقر إمارة منطقة حائل, اليوم, أعمال الاجتماع الأول لأمناء مجالس شباب المناطق، بمشاركة ممثلين من وزارة ‏الداخلية.

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة للشباب وتمكينهم، مشيداً بدعم واهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية على إقامة أعمال هذا الاجتماع، مؤكداً أهمية دور هذه المجالس وتمكينها للشباب تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، متطلعاً إلى بذل المزيد من تنسيق ‏العمل بين المجالس الشبابية وتسليط الضوء على التجارب المتميزة ومعالجة أي تحديات قد تواجهها، متمنياً للجميع التوفيق في كل ما يطرح ‏من مقترحات.‏

من جهته ثمن أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور ‏جمال الرويضي لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ما يحظى به مجلس شباب المنطقة من دعم وتمكين، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات المتناظرة وعقدها في المناطق لنقل ‏الخبرات والتجارب بين أمناء المجالس شباب المناطق ولتحسين الأداء إلى الأفضل بعون الله.

// انتهى //

15:54ت م

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