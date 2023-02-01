شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. السعودية تقوم باستضافة كأس آسيا 2027 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإعلان عن فوز المملكة العربية السعودية، بإستضافة بطولة نهائيات كأس آسيا 2027.

وانطلقت اليوم أعمال الجمعية الـ33 للاتحاد الآسيوي، اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة، وتم إعلان بداية الولاية الثالثة للشيخ سلمان بنإبراهيم آل خليفة لرئاسة الاتحاد الآسيوي.

وانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، من الفترة 2023 للفترة 2027، بجانب رئيس الاتحاد القطري للعبة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

يُذكر أن السعودية هي المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا، انسحاب أوزبكستان والهند وإيران، ومنح قطر استضافة بطولة كأس آسيا2023.

وبهذا ستقوم السعودية باستضافة بطولة كأس آسيا، في عام 2027 القادم.