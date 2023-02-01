شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.الزمالك يستقر على عودة فيريرا لتدريب الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الزمالك المصري بعودة المدير الفني جوسفالدو فيريرا لقيادة الزمالك من جديد بعد إقالته مؤخرًا.

إقالة فيريرا من تدريب الزمالك

وكانت قد تمت إقالة فيريرا منذ بضعة أيام بعد سوء النتائج التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي إلا أن إدارة الزمالك استقرت مؤخرًا على عودة فيريرا لقيادة الفريق من جديد.

وتفيد التقارير بأن فيريرا سيعود من جيدد لقيادة الفريق ولكن تلك المرة دون تواجد مساعديه بعدما تم الاتفاق على فسخ التعاقد معهم بالتراضي.

وكان قد أدار أسامة نبيه مباراة الزمالك الأخيرة أمام فيوتشر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري واستطاع الأبيض وقتها تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل الآن المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن المركز الثاني، وبفارق تسع نقاط عن الأهلي المتصدر.

