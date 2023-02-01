شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل..الأزمة تشتعل من جديد بين الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اشتعلت من جديد أزمة قيد لاعبي نادي الزمالك المصري داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بعدما رفض الاتحاد اعتماد تسجيل اللاعبين الجدد للفريق الأبيض أمس.

وشهدت الساعات الاخيرة من مساء أمس الثلاثاء، أزمة كبيرة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب رفض الاتحاد تسجيل اللاعبين الجدد لنادي الزمالك الذي تعاقد معهم في الميركاتو الشتوي بسبب المديونة الخاصة بالفريق على اتحاد الكرة.

أزمة اتحاد الكرة المصري مع الزمالك

ووفقا لتصريحات بعض المسؤولين داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن المسألة قد حسمت وأن الفريق الأبيض لن يقم بتسجيل صفقاته الجديدة التي أبرمها في الشتاء.

ويخشى الاتحاد المصري لكرة القدم من المساءلة القانونية أو بعض الشكاوي من جانب الأندية الأخرى لمخالفة اللوائح بفتح القيد بشكل استثنائي لنادي الزمالك وهو ما يرفضه مسؤولو الاتحاد.

صفقات الزمالك في الشتاء

الجدير بالذكر أن الزمالك قد تعاقد مع ثلاث لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية وهم ناصر منسي من البنك الأهلي، والمغربي أحمد بلحاج من أسوان، بجانب إعادة محمود شبانة من الإعارة

