شكرا لقرائتكم شاب يبكي بحرقة عند قبر والدته: والله تعبت من دونك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، شابًا يبكي عند قبر والدته بحرقة، ما أثار تعاطف وحزن العديد من المغردين، الذين دعوا لها بالرحمة والمغفرة.

وظهر الشاب وهو يبكي على قبر والدته بحرقة ويعتصر ألمًا، قائلًا “يمه ليه رحتي وتركتيني يمه والله إني تعبت من دونك أقسم بالله تعبت.. الله يرحمك يمه ويسكنك الجنة”.

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وعلق مغردون على الفيديو داعين للأم بالرحمة وللابن بالصبر والسلوان، فقال أحدهم “الله يرحمها ويغفر لها لذلك حافظوا على حب أمهاتكم يا جماعة فالفراق لا يطاق”.

وأضاف آخر: “فقدان الأم لا ينسى ولا يعوض الله يرحمك يا أمي”.

تصوير القبر

فيما أثار المشهد جدلًا بين آخرين، والذين رفضوا تصويره للقبر وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كـ”تريند”، فقال مغرد “الله يهديه بس مو وقت تصوير”.

وأضاف آخر: “صحيح أنا ضد التصوير والدراما في هذه الأشياء، بس خلونا نعترف أن ناس كثير تأثروا بالمقطع ويمكن تنبيه لهم إذا كانوا مقصرين عشان يلحقوا أنفسهم قبل هذه اللحظة”.