السعودية اليوم / 4 وفيات و 78 إصابة بفيروس كورونا في تونس خلال أسبوع



تونس 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن 4 وفيات و78 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة بلغ 29 ألفا و308 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات مليون و 150 ألفا و 356 مصابا.

// انتهى //

15:50ت م

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تونس 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن 4 وفيات و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أسبوع، وذلك ضمن آخر المعطيات الإحصائية المتعلقة بهذا الفيروس في تونس.وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة بلغ 29 ألفا و308 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات مليون و 150 ألفا و 356 مصابا.// انتهى //15:50ت م0130

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