السعودية اليوم / "البيئة" تطلق حملة توعوية لحماية الغطاء النباتي تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء



الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة توعوية لتنمية الغطاء النباتي وحمايته، والمحافظة عليه من الممارسات الخاطئة، ودعت الوزارة إلى الإسهام في تنمية الغطاء النباتي من خلال تشجيع مبادرات التشجير ونثر البذور تحقيقًا لمستهدفات مبادرة

وأوضحت الوزارة، أن الحملة انطلقت تحت هاشتاق (#حمايةالغطاءالنباتي)، لتسليط الضوء على أهمية تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه وزيادة مساحته، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، وكذلك الحد من الآثار السلبية للأنشطة والممارسات المخالفة كالاحتطاب والرعي المبكر والجائر وحرق الأشجار وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تدهور الأراضي وتضر بالبيئة، إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتنميتها، وذلك من أجل الحفاظ على موارد المملكة الحيوية وضمان تحقيق استدامتها.

وحثت الوزارة خلال الحملة جميع الجهات الحكومية والشركات الخاصة والجمعيات والروابط البيئية والأهالي والطلاب، على المشاركة في مبادرات التشجير، ونثر البذور والنظافة بجميع المناطق تزامنًا مع موسم هطول أمطار الخير والبركة في أرجاء المملكة، وذلك لإعادة إحياء الغطاء النباتي، وتوفير مساحات خضراء تسهم في مكافحة التصحر وانجراف التربة، إضافة إلى الحفاظ على بيئة نقية وصحية، والحد من التلوث البيئي، داعية إلى عدم تدمير الغطاء النباتي بالمركبات والالتزام بالمسارات المخصصة للسير، وتجنب الرعي المبكر الذي يتسبب في قطع دورة حياة النباتات الحولية والمعمرة ويسهم في انقراضها.

يُذكر أن الوزارة، خطت خطوات مهمة للمحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الإحيائي من خلال إنشاء عدد من المراكز البيئية، ووضع اللوائح والأنظمة الداعمة لحماية الغطاء النباتي من الرعي المبكر والرعي الجائر والاحتطاب، والإسهام في تنمية الغطاء النباتي من خلال نثر البذور وزراعة الأشجار البرية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

14:54ت م

0114



الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة توعوية لتنمية الغطاء النباتي وحمايته، والمحافظة عليه من الممارسات الخاطئة، ودعت الوزارة إلى الإسهام في تنمية الغطاء النباتي من خلال تشجيع مبادرات التشجير ونثر البذور تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.وأوضحت الوزارة، أن الحملة انطلقت تحت هاشتاق (#حمايةالغطاءالنباتي)، لتسليط الضوء على أهمية تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه وزيادة مساحته، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، وكذلك الحد من الآثار السلبية للأنشطة والممارسات المخالفة كالاحتطاب والرعي المبكر والجائر وحرق الأشجار وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تدهور الأراضي وتضر بالبيئة، إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتنميتها، وذلك من أجل الحفاظ على موارد المملكة الحيوية وضمان تحقيق استدامتها.وحثت الوزارة خلال الحملة جميع الجهات الحكومية والشركات الخاصة والجمعيات والروابط البيئية والأهالي والطلاب، على المشاركة في مبادرات التشجير، ونثر البذور والنظافة بجميع المناطق تزامنًا مع موسم هطول أمطار الخير والبركة في أرجاء المملكة، وذلك لإعادة إحياء الغطاء النباتي، وتوفير مساحات خضراء تسهم في مكافحة التصحر وانجراف التربة، إضافة إلى الحفاظ على بيئة نقية وصحية، والحد من التلوث البيئي، داعية إلى عدم تدمير الغطاء النباتي بالمركبات والالتزام بالمسارات المخصصة للسير، وتجنب الرعي المبكر الذي يتسبب في قطع دورة حياة النباتات الحولية والمعمرة ويسهم في انقراضها.يُذكر أن الوزارة، خطت خطوات مهمة للمحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الإحيائي من خلال إنشاء عدد من المراكز البيئية، ووضع اللوائح والأنظمة الداعمة لحماية الغطاء النباتي من الرعي المبكر والرعي الجائر والاحتطاب، والإسهام في تنمية الغطاء النباتي من خلال نثر البذور وزراعة الأشجار البرية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:54ت م0114

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