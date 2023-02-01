السعودية اليوم / رئيس هيئة الترفيه يكرم "المالك" بالشخصية الاستثنائية في ليلة تدشين "فيا رياض"



الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

كرّم معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مساء أمس ، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة رئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية الأستاذ خالد بن حمد المالك، بصفته الشخصية الاستثنائية.

وقال آل الشيخ على هامش تدشين منطقة "فيا رياض" , إحدى أبرز المناطق الترفيهية بالعاصمة الرياض بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسئولين والسفراء : إن هذا التكريم يأتي في ليلة مميزة ولشخصية تاريخية مميزة، ما يجعل هذا الحدث تاريخي يرتبط بالوجدان.

وأضاف أن المالك عميد الصحفيين السعوديين والخليجيين وقامة إعلامية أمضت أكثر من 50 عاماً من العمل المتميز.

من جانبه قدم رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الأستاذ خالد المالك شكره لمعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه، مستعرضاً بعضًا من جوانب حياته ومحطاته المهنية في الميدان الصحفي.

وعدّ المالك هذا التكريم بالاستثنائي، مؤكدًا أنه تكريم له ولكافة رؤساء التحرير والصحفيين.

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14:35ت م

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