

الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أحبطت محاولات تهريب (42.2) طنًا من نبات القات المخدر و(661) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و(318,970) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(118,517) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، خلال الفترة من 15 / 6 / 1444 هـ حتى 6 / 7 / 1444هـ وقبضت على مهربيها، وعددهم (348) متهمًا، منهم (33) مواطنًا، و(315) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (273) من الجنسية اليمنية، و(38) من الجنسية الإثيوبية و(3) من الجنسية المصرية و(1) من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

// انتهى //

14:30ت م

0107





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حرس الحدود يحبط محاولات تهريب أكثر من (42) طنًا من القات المخدر و(661) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.