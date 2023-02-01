السعودية اليوم / سمو نائب أمير الرياض يستقبل سمو أمين المنطقة



الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة .

واستمع سموه إلى شرح عن آخر الأعمال الميدانية والرقابية التي تنفذها الأمانة والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة في سبيل الارتقاء بجودة الخدمة في المنطقة.

// انتهى //

14:18ت م

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