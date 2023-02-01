شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أوكلاند سيتي في مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة النادي الأهلي أمام نظيره أوكلاند سيتي، في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أوكلاندسيتي النيوزلندي، اليوم الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية،المُقامة بالمغرب.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل النادي الأهلي، بتواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى، وتواجد محمود عبدالمنعم كهربا في اللقاء.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أوكلاند سيتي

وسيعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره أوكلاند سيتي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى، محمود متولى، محمد عبدالمنعم، على معلول.

خط الوسط: حمدى فتحى، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمود كهربا.