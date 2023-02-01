السعودية اليوم / اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الجبيل تعقد اجتماعاً لمتابعة استعدادات الجهات المعنية لموسم الأمطار



الجبيل 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني، أمس، اجتماعاً بحضور محافظ الجبيل منصور بن زيد الداود، وذلك في مقر اللجنة بمحافظة الجبيل.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة، واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها، إضافة إلى استمرار متابعة الاستعدادات من قبل الجهات المعنية لموسم الأمطار، ومناقشة تنسيق الجهود بين أعضاء اللجنة لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات.

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13:46ت م

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