السعودية اليوم / المفتي يستقبل وفدًا من جمعية العناية بمساجد الطرق



الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، حرص ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودوسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعم العمل الخيري، وأثنى سماحته على جهود جمعية العناية بمساجد الطرق.

جاء ذلك خلال استقبال سماحته في مكتبه بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء, نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العناية بمساجد الطرق فهد بن أحمد الصالح والوفد المرافق.

واستعرض الصالح ما قامت به الجمعية من أعمال وأنشطة ومشاريع وإنجازات وبرامج، كما ذكر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الجمعية تشرف على صيانة ونظافة 163 مسجدًا وأكملت بناء 31 مسجدًا و 18 مسجدًا تحت الإنشاء .

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13:43ت م

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