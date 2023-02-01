السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي للجنة النسائية التنموية بالمنطقة



بريدة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقرير السنوي للجنة النسائية التنموية بالمنطقة لعام 2022م.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، نائبة رئيسة اللجنة النسائية التنموي بالمنطقة الدكتورة فاطمة الفريحي، وعدد من عضوات اللجنة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

واستمع سمو أمير القصيم لشرحٍ من نائبة رئيسة اللجنة النسائية التنموية بالمنطقة عن ما تحقق من منجزات وأهداف اللجنة التنموية النسائية بالمنطقة خلال العام الماضي، مقدمةً شكرها لسموه على ما يبذله من جهود لدعم دور المرأة في المنطقة واهتمامه المتواصل باللجنة.

وأشاد سموه بجهود اللجنة النسائية وإسهاماتها تُجاه ما يخص المرأة في المنطقة، مؤكداً أهمية دور اللجنة ومهامها التنموية لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، وتفعيل دور المرأة في المجتمع.

وفي نهاية الاستقبال كرم سمو أمير القصيم عدد من عضوات اللجنة المتميزات تقديراً لجهودهن التطوعية.

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13:37ت م

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