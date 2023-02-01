السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير السعودية اليوم التدريب التقني بالمنطقة الشرقية



الأحساء 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، بحضور قيادات المنشآت التدريبية بالأحساء.

ونوه سموه بما قدمته الدولة - أيدها الله - من دعم سخي لجميع القطاعات، ومن ضمنها قطاع التدريب التقني والمهني ودوره المهم في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية.

وأكد سموّه أهمية العمل على تطوير المخرجات لتواكب تطلعات سوق العمل، ورفع قدرات أبناء وبنات المحافظة تقنياً ومهنياً، حاثاً على التوسع في التخصصات بناءً على احتياجات سوق العمل ورفع الطاقة الاستيعابية لمواكبة التغيرات حسب السير الجامعي وبما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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13:35ت م

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