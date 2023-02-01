السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة



الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة يحيى لوال.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

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13:19ت م

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