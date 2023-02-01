السعودية اليوم / "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" تعلن النسخة الرابعة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية



الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن النسخة الرابعة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية السعوديين، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط.

ويهدف البرنامج إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة في تطوير صناعة الألعاب، لتحسين مهاراتهم في تخطيط وتصميم اللعبة وتطويرها، وتقديم الإرشاد المهني لهم، وذلك لرفع كفاءتهم في هذا المجال.

وسيقام البرنامج بمقر الهيئة في مدينة الرياض، وسينطلق في 26 فبراير 2023 لمدة 5 أيام، داعية الراغبين إلى الانضمام التسجيل من خلال الرابط التالي: (https://gcam.gov.sa/s/4aMn4)، حيث سينتهي التسجيل في تاريخ 7 فبراير 2023.

وتسعى الهيئة من خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية الشابة والرفع من مهاراتهم الإبداعية ضمن جهودها في توطين صناعة الإعلام وتنميته ليكون القطاع أحد الروافد الإستراتيجية للاقتصاد الوطني.

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13:18ت م

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