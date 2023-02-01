السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل رئيس جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام



الدمام 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام عبدالهادي بن درزي الشمري.

واطلع سمو أمير المنطقة الشرقية على التقرير السنوي 2022م للجمعية بالمنطقة، مؤكداً أهمية التوعية والإرشاد داخل المجتمع ودور الجمعية في تنظيم برامج توعوية تصب في المصلحة العامة.

من جانبه، نوه الشمري بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية واهتمامه بأنشطة الجمعية.

// انتهى //

12:04ت م

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