السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تنفذ صيانة للطرق بطول يتجاوز 330 ألف متر خلال أسبوع



المدينة المنورة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

نفذت أمانة المدينة المنورة خلال الأسبوع الأول من شهر رجب الجاري أعمال الصيانة لعددٍ من الطرق، بهدف رفع كفاءة الطرق والارتقاء بمستوى جودة الحياة وتحسين جودة طرق المحاور الرئيسية وطرق الأحياء.

وتضمنت الأعمال الميدانية صيانة ما يزيد عن 33 ألف متر طولي من طرق المحاور الرئيسية والطرق الداخلية، ومعالجة 6682 من الهبوطات الإسفلتية.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ في حال رصد أي ملاحظات بلدية عبر الرقم الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

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12:00ت م

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