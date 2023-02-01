السعودية اليوم / نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي وزير الشؤون الخارجية التعاونية في غينيا



جدة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

التقى اليوم نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور منصور مختار، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي والغينيين في الخارج بجمهورية غينيا الدكتور موريساندا كوياتي.

وتناول اللقاء، التزام البنك بتعزيز التعاون بين مجموعة البنك وغينيا، وخاصة في القطاعات الاجتماعية.

// انتهى//

11:58ت م

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