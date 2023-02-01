السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن نتائج الاعتماد لشهر يناير 2023



الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، عن حصول برنامجًا واحدًا على الاعتماد البرامجي المشروط، وكذلك تحويل خمسة برامج أكاديمية في أربع جامعات سعودية من اعتماد برامجي "مشروط" إلى اعتماد برامجي "كامل".

وحصل برنامج الهندسة الميكانيكية في جامعة الجوف على الاعتماد البرامجي المشروط من فبراير 2023م حتى يناير 2025م، كما تم تحويل خمسة برامج أكاديمية من اعتماد برامجي مشروط إلى اعتماد برامجي كامل، وهي: برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اعتبارًا من فبراير 2023م - إبريل 2026م، وبرنامج إدارة الأعمال في جامعة الملك خالد من فبراير 2023م - ديسمبر 2025م، وبرنامج الملابس والنسيج في جامعة الملك عبدالعزيز من فبراير 2023م - إبريل 2026م، وبرنامجا التأمين وإدارة المخاطر وإدارة الموارد البشرية في جامعة الأعمال والتكنولوجيا من فبراير 2023م - فبراير 2027م.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات

ويتطلب الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع للهيئة إعداد المؤسسة التعليمية لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه النشاط العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.

كما يتعين قبل البدء في العمليات المشار إليها أعلاه أن يثبت للمركز استيفاء المؤسسة التعليمية لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.

// انتهى //

11:32ت م

0048



الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، عن حصول برنامجًا واحدًا على الاعتماد البرامجي المشروط، وكذلك تحويل خمسة برامج أكاديمية في أربع جامعات سعودية من اعتماد برامجي "مشروط" إلى اعتماد برامجي "كامل".وحصل برنامج الهندسة الميكانيكية في جامعة الجوف على الاعتماد البرامجي المشروط من فبراير 2023م حتى يناير 2025م، كما تم تحويل خمسة برامج أكاديمية من اعتماد برامجي مشروط إلى اعتماد برامجي كامل، وهي: برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اعتبارًا من فبراير 2023م - إبريل 2026م، وبرنامج إدارة الأعمال في جامعة الملك خالد من فبراير 2023م - ديسمبر 2025م، وبرنامج الملابس والنسيج في جامعة الملك عبدالعزيز من فبراير 2023م - إبريل 2026م، وبرنامجا التأمين وإدارة المخاطر وإدارة الموارد البشرية في جامعة الأعمال والتكنولوجيا من فبراير 2023م - فبراير 2027م.وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية ؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، والتي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.ويتطلب الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع للهيئة إعداد المؤسسة التعليمية لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه النشاط العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.كما يتعين قبل البدء في العمليات المشار إليها أعلاه أن يثبت للمركز استيفاء المؤسسة التعليمية لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.// انتهى //11:32ت م0048

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