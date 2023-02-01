السعودية اليوم / "سعود الطبية" تنظم المؤتمر الأول للتثقيف الصحي للمسنين



الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

تنظم مدينة الملك سعود الطبية يوم الثلاثاء والإربعاء القادمين 7 - 8 فبراير المؤتمرالأول للتثقيف الصحي للمسنين، والذي ينظم بين إدارة طب الأسرة وقسم التثقيف الصحي وإدارة الطب المنزلي بالمدينة.

وأوضح المدير التنفيذي المشارك للرعاية الأولية وصحة المجتمع الدكتور محمد المسند بأن المؤتمر هو الأول من نوعه ويستهدف أطباء الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى أطباء الأسرة والمثقفين الصحيين، وكذلك الأخصائيين الإجتماعيين وأخصائيي العلاج الطبيعي، إلى جانب أطباء الصحة النفسية والأخصائيين النفسيين والتمريض.

وأشارإلى أن المؤتمر يتخلله محاضرات وخلايا عمل لمناقشة الحالات، والاطلاع على أفضل السبل للتعامل مع المسنين وذويهم بما يخص مهارات التواصل معهم، مبينننننًا أن المؤتمر يهدف لتحديث وإطلاع الممارسين الصحيين على أحدث الدراسات في مجال كبار السن، إضافة إلى التعرف على أشهر الحالات الصحية بين فئة المسنين، وذلك لتطوير المهارات لدى الممارسين الصحيين في التعامل مع فئة كبار السن ولرفع جودة الخدمة المقدمة لهم .

وبين أن المؤتمر يُمكّن المشاركين فيه من الحصول على المهارات المطلوبة للتعامل مع كبار السن في العيادات أو في أقسام التنويم أو الزيارات المنزلية، إلى جانب تمكين وتحفيز المرضى من كبار السن وذويهم للمشاركة في الخطط العلاجية والاستفادة من برنامج مؤشرات جودة الأداء في مجال الرعاية الصحية للمسنين.

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11:18ت م

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