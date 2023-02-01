السعودية اليوم / محافظ خليص يدشن الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية



جدة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

دشن محافظ خليص عبدالله بن جلوي الأبيرقي اليوم، بحضور مدير فرع صندوق الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة مساعد الحمراني، الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية بالمحافظة .

ويُعد الفرع المتنقل، إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، التي تُعنى بتوجيه وإرشاد الباحثين عن العمل ومواءمة فرص العمل والكفاءات البشرية .

// انتهى //

11:16ت م

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