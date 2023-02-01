السعودية اليوم / أمانة جدة تصادر أكثر من 3 أطنان من الخضروات والفواكه



جدة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

صادرت أمانة محافظة جدة أكثر من 3 أطنان من الخضروات والفواكه بنطاق بلدية الجامعة، وذلك ضمن أعمال الرقابة لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبدالله مباركي، أن البلدية واصلت أعمالها الرقابية خلال الأيام الماضية للحد من ظاهرة "البيع العشوائي" ضمن خطة تستهدف رصد الباعة الجائلين في الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية، حيث جرى مصادرة 3 طن من الخضروات والفواكه كما جرى إزالة كافة البسطات والعربات المخالفة، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية، والعمل على تحسين المشهد الحضري.

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11:15ت م

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