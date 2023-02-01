شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى ورطة بسبب الفشل فى قيد الصفقات الجديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن نادي الزمالك فشل فى تسجيل صفقاته الجديدة على سيستم الاتحاد فى آخر أيام القيد الشتوي، حيث أن الفريق كانت عليه مديونات لم يتم سدادها حتى تم تعليق أسماء الصفقات على سيستم الاتحاد حتى تقوم إدارة الفريق الأبيض بدفع المديونات.

وأكد الاتحاد المصري أنه قام بإنذار نادي الزمالك ومجلس إدارته فى أكثر من مناسبة بضرورة الإسراع فى تسوية مديونات الفريق، حتى يتثني للفريق الأبيض تسجيل صفقاته الجديدة التى سيتعاقد معها، الشئ الذي لم يتحقق بنهاية الأمر.

وكان الزمالك قد نجح فى التعاقد مع لاعبين جدد هما ناصر منسي، وبلحاج، فى الوقت الذي قطع إعارة مدافعه الشاب محمود شبانة، والذي كان معارا لصفوف سموحة السكندري.



رئيس الزمالك يهدد اتحاد الكرة بالشطب

وقام رئيس الزمالك المستشار مرتضي منصور على الفور بتهديد أعضاء اتحاد الكرة المصري فى حالة عدم مشاركة صفقات الزمالك الجديدة مع الفريق فى المرحلة القادمة، بعدما تواجد فى مقر الاتحاد أمس وقام برفع أسماء اللاعبين الجدد على سيستم الاتحاد.

مما قد يجعل رئيس الزمالك قد يلجأ إلى اللجوء للقضاء والعمل على حل اتحاد الكرة بتهمة الفساد، ومساعدة بعض النوادي الآخر المنافسة على حساب الفارس الأبيض، خاصة أن الأهلى كان يمتلك مديونات قديمة وقام بتسجيل صفقاته بشكل طبيعي.